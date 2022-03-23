ЦБ опроверг сообщения СМИ о желании Набиуллиной подать в отставку

Сообщения о том, что глава Банка России Эльвира Набиуллина хотела уйти в отставку, не соответствуют действительности. Об этом в регуляторе сообщили журналистам.

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Сообщения об этом ранее распространило агентство Bloomberg, ссылаясь на источники. «Информация агентства Bloomberg не соответствует действительности», — сказали в ЦБ, заявление приводит РИА Новости. 18 марта президент России Владимир Путин внёс в Государственную думу кандидатуру Набиуллиной на должность председателя ЦБ. В Кремле назвали такое решение логическим продолжением высокой оценки работы Набиуллиной со стороны президента России. Государственная дума рассмотрит кандидатуру 20 апреля.