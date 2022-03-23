ЦБ опроверг сообщения СМИ о желании Набиуллиной подать в отставку

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Сообщения о том, что глава Банка России Эльвира Набиуллина хотела уйти в отставку, не соответствуют действительности. Об этом в регуляторе сообщили журналистам.
ЦБ опроверг сообщения СМИ о желании Набиуллиной подать в отставку
  • © РИА Новости / ЦБ РФ

Сообщения об этом ранее распространило агентство Bloomberg, ссылаясь на источники.

«Информация агентства Bloomberg не соответствует действительности», — сказали в ЦБ, заявление приводит РИА Новости.

18 марта президент России Владимир Путин внёс в Государственную думу кандидатуру Набиуллиной на должность председателя ЦБ.

В Кремле назвали такое решение логическим продолжением высокой оценки работы Набиуллиной со стороны президента России.

Государственная дума рассмотрит кандидатуру 20 апреля.

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