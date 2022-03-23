В Калининграде родители школьников напишут ЕГЭ по математике 25 марта

В Калининграде родители школьников напишут ЕГЭ по базовой математике 25 марта.

Об этом сообщает «Янтарный край».

В акции примут участие министр образования региона Светлана Трусенева и уполномоченный по правам ребёнка Ирина Ткаченко, мировые и олимпийские чемпионы, представители общественных организаций и педагогического сообщества.

Также стало известно, что в Тамбовской области начался досрочный этап ЕГЭ. Он продлится до 18 апреля. В нём участвуют выпускники прошлых лет, а также выпускники этого года, которые по уважительным причинам не смогут сдать экзамены в основные сроки, передаёт «Тамбовский курьер».

Ранее сообщалось, что ОГЭ и ЕГЭ пройдут в России в соответствии с установленным графиком.