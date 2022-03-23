Вице-спикер СФ Карелова: в России почти 96 тысяч работников находятся в простое

Короткая ссылка
Примерно 96 тыс. работников в России находятся в простое после ухода некоторых иностранных компаний, заявила вице-спикер Совета Федерации Галина Карелова.
Вице-спикер СФ Карелова: в России почти 96 тысяч работников находятся в простое
  • globallookpress.com
  • © Konstantin Kokoshkin

«На 21 марта текущего года 36 765 организаций с общей численностью 8,4 млн человек заявили об изменении режимов занятости работников, в простое находятся 95 865 человек», — приводит ТАСС слова Кареловой.

По её словам, больше всего находящихся в простое работников в Москве, Самарской, Калужской областях, Санкт-Петербурге.

Ранее руководящий совет Международной организации труда принял резолюцию о приостановке сотрудничества организации с Россией.

20 марта премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о предоставлении компаниям господдержки в виде субсидий в случае приёма на работу молодёжи в возрасте до 30 лет.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить