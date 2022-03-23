Вице-спикер СФ Карелова: в России почти 96 тысяч работников находятся в простое

Примерно 96 тыс. работников в России находятся в простое после ухода некоторых иностранных компаний, заявила вице-спикер Совета Федерации Галина Карелова.

«На 21 марта текущего года 36 765 организаций с общей численностью 8,4 млн человек заявили об изменении режимов занятости работников, в простое находятся 95 865 человек», — приводит ТАСС слова Кареловой.

По её словам, больше всего находящихся в простое работников в Москве, Самарской, Калужской областях, Санкт-Петербурге.

Ранее руководящий совет Международной организации труда принял резолюцию о приостановке сотрудничества организации с Россией.

20 марта премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о предоставлении компаниям господдержки в виде субсидий в случае приёма на работу молодёжи в возрасте до 30 лет.