Вице-спикер СФ Карелова: в России почти 96 тысяч работников находятся в простое
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«На 21 марта текущего года 36 765 организаций с общей численностью 8,4 млн человек заявили об изменении режимов занятости работников, в простое находятся 95 865 человек», — приводит ТАСС слова Кареловой.
По её словам, больше всего находящихся в простое работников в Москве, Самарской, Калужской областях, Санкт-Петербурге.
Ранее руководящий совет Международной организации труда принял резолюцию о приостановке сотрудничества организации с Россией.
20 марта премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о предоставлении компаниям господдержки в виде субсидий в случае приёма на работу молодёжи в возрасте до 30 лет.