В Норильске пресечена подготовка теракта
- © РИА Новости / ФСБ РФ
«Возбуждено уголовное дело в отношении 25-летнего жителя Норильска. Он подозревается в совершении преступления... «публичные призывы к осуществлению террористической деятельности», — сообщили в СК, передаёт РИА Новости.
По данным ведомств, 23 и 24 февраля он разместил в своём Telegram-канале собственное фото на фоне флага ИГ*, а также видео с призывами к терактам.
У мужчины изъяли два самодельных взрывных устройства.
«Согласно объяснению подозреваемого, с использованием самодельного взрывного устройства он планировал совершить террористический акт на одном из объектов Федеральной службы исполнения наказаний Красноярского края... Он задержан. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение, и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — приводится сообщение СК.
Как стало известно ранее, суд приговорил к 13 годам лишения свободы сторонника ИГ, готовившего в Астраханской области теракт в отношении сотрудников правоохранительных органов.
* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.