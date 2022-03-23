В Норильске пресечена подготовка теракта

В Норильске спецслужбы пресекли подготовку теракта на объекте ФСИН, преступление планировал сторонник ИГИЛ*, сообщили в Следственном комитете и ФСБ.

«Возбуждено уголовное дело в отношении 25-летнего жителя Норильска. Он подозревается в совершении преступления... «публичные призывы к осуществлению террористической деятельности», — сообщили в СК, передаёт РИА Новости.

По данным ведомств, 23 и 24 февраля он разместил в своём Telegram-канале собственное фото на фоне флага ИГ*, а также видео с призывами к терактам.

У мужчины изъяли два самодельных взрывных устройства.

«Согласно объяснению подозреваемого, с использованием самодельного взрывного устройства он планировал совершить террористический акт на одном из объектов Федеральной службы исполнения наказаний Красноярского края... Он задержан. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение, и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — приводится сообщение СК.

Как стало известно ранее, суд приговорил к 13 годам лишения свободы сторонника ИГ, готовившего в Астраханской области теракт в отношении сотрудников правоохранительных органов.

* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.