В Норильске пресечена подготовка теракта

Короткая ссылка
В Норильске спецслужбы пресекли подготовку теракта на объекте ФСИН, преступление планировал сторонник ИГИЛ*, сообщили в Следственном комитете и ФСБ.
В Норильске пресечена подготовка теракта
  • © РИА Новости / ФСБ РФ

«Возбуждено уголовное дело в отношении 25-летнего жителя Норильска. Он подозревается в совершении преступления... «публичные призывы к осуществлению террористической деятельности», — сообщили в СК, передаёт РИА Новости.

По данным ведомств, 23 и 24 февраля он разместил в своём Telegram-канале собственное фото на фоне флага ИГ*, а также видео с призывами к терактам.

У мужчины изъяли два самодельных взрывных устройства.

«Согласно объяснению подозреваемого, с использованием самодельного взрывного устройства он планировал совершить террористический акт на одном из объектов Федеральной службы исполнения наказаний Красноярского края... Он задержан. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение, и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — приводится сообщение СК.

Как стало известно ранее, суд приговорил к 13 годам лишения свободы сторонника ИГ, готовившего в Астраханской области теракт в отношении сотрудников правоохранительных органов.

* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить