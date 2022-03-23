Готовившего теракт в Астраханской области сторонника ИГ приговорили к 13 годам колонии

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В Центре общественных связей ФСБ России заявили, что суд приговорил к 13 годам лишения свободы сторонника террористической организации «Исламское государство»*, готовившего в Астраханской области теракт в отношении сотрудников правоохранительных органов.
Готовившего теракт в Астраханской области сторонника ИГ приговорили к 13 годам колонии
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«Вступил в законную силу приговор Южного окружного военного суда в отношении Артура Сериковича Сатимирова, 1987 г. р., признанного виновным в приготовлении к совершению теракта, участии в деятельности террористической организации и незаконном хранении оружия», — цитирует заявление ЦОС ТАСС.

Отмечается, что злоумышленнику назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 13 лет, из них 4 года с отбыванием в тюрьме и 9 лет в колонии строгого режима.

Ранее в Подмосковье суд приговорил сторонника ИГ* к 19 годам лишения свободы за подготовку теракта.

* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

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