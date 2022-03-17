В Подмосковье суд приговорил сторонника ИГ к 19 годам лишения свободы за подготовку теракта

В Московской области суд приговорил к 19 годам лишения свободы сторонника террористической организации «Исламское государство»*, который готовил теракт в Московском регионе.

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на представителя ГСУ СК по Подмосковью Ольгу Врадий.

«Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 19 лет лишения свободы, из которых три года ему предстоит отбыть в тюрьме, а последующие 16 — в исправительной колонии строгого режима», — заявили в СК.

В конце февраля ФСБ предотвратила теракт в Калужской области, готовившийся по указанию боевиков «Исламского государства».

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.