В Подмосковье суд приговорил сторонника ИГ к 19 годам лишения свободы за подготовку теракта
- РИА Новости
Об этом информирует ТАСС со ссылкой на представителя ГСУ СК по Подмосковью Ольгу Врадий.
«Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 19 лет лишения свободы, из которых три года ему предстоит отбыть в тюрьме, а последующие 16 — в исправительной колонии строгого режима», — заявили в СК.
В конце февраля ФСБ предотвратила теракт в Калужской области, готовившийся по указанию боевиков «Исламского государства».
* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.