Мишустин рассказал о третьем комплексе мер поддержки экономики России
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«Они (меры. — RT) помогут российским строителям не сбавлять высокие темпы ввода в эксплуатацию гражданских и промышленных объектов. Буквально вчера был рассмотрен третий комплекс мер. Он затрагивает вопросы сокращения продолжительности инвестиционно-строительного цикла и создание инфраструктуры, а также сохранение порядка изменения цены госконтракта в связи с ростом стоимости ресурсов. Ряд шагов сделан для поддержки импортозамещения», — сказал Мишустин на совещании у президента России Владимира Путина.
Ранее вице-премьер России Марат Хуснуллин попросил российского президента о введении моратория на проверки госкомпаний в сфере строительства.
Мэр Москвы Сергей Собянин также подписал постановление о введении нового порядка авансовых платежей для поддержки строительной отрасли.