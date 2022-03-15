Собянин поручил ввести новый порядок авансовых платежей по госконтрактам в строительстве

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление о введении нового порядка авансовых платежей для поддержки строительной отрасли.

Как сообщает «Вечерняя Москва», размер аванса по госконтрактам в сфере строительства будет составлять 70% вместо прежних 50%. При этом размер выплат не будет превышать сумму принятого обязательства, которое подлежит исполнению за счёт средств городского бюджета в текущем финансовом году.

Соответствующее решение было принято на основе обращений представителей бизнес-сферы.

Заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов ранее сообщил, что российская столица на протяжении нескольких лет успешно взаимодействует с турецкими предпринимателями.

В частности, компании из Турции инвестировали средства в строительство парка развлечений «Остров мечты», жилых комплексов и торговых центров.