В Москве рассказали о росте объёма инвестиций Турции в городские проекты

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Заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов сообщил, что российская столица на протяжении нескольких лет успешно взаимодействует с турецкими предпринимателями.
В Москве рассказали о росте объёма инвестиций Турции в городские проекты
  • globallookpress.com
  • © Konstantin Kokoshkin

Об этом сообщает НСН.

«Турецкий бизнес является важным партнёром Москвы. Это подтверждается цифрами: накопленный объём инвестиций из этой страны на 1 октября 2021 года составил $1,4 млрд. За пять лет он увеличился в 3,8 раза, за последний год — на 19%, а с начала 2021 года — на 8%», — отметил вице-мэр.

В частности, компании из Турции инвестировали средства в строительство парка развлечений «Остров мечты», жилых комплексов и торговых центров.

Ранее чрезвычайный и полномочный посол Португалии в России Паулу Визеу Пинейру в беседе с ФАН рассказал о сотрудничестве двух стран.

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