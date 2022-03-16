Хуснуллин попросил Путина ввести мораторий на проверки госкомпаний в сфере строительства
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По его словам, мораторий на проверки бизнеса уже введён, но крупнейшим инвестором в строительной отрасли является государство.
«Поэтому дополнительно к этому предлагаем в 2022 году ввести мораторий на проведение проверок в отношении государственных заказчиков, органов власти и госкомпаний, так как от их скорости принятия решений и ответственности зависит выполнение всех антикризисных мер. Прошу дать соответствующее поручение», — сказал Хуснуллин.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление о введении нового порядка авансовых платежей для поддержки строительной отрасли.