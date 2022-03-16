Хуснуллин попросил Путина ввести мораторий на проверки госкомпаний в сфере строительства

Короткая ссылка
Вице-премьер России Марат Хуснуллин попросил российского президента Владимира Путина о введении моратория на проверки госкомпаний в сфере строительства.
Хуснуллин попросил Путина ввести мораторий на проверки госкомпаний в сфере строительства
  • globallookpress.com
  • © Konstantin Kokoshkin

По его словам, мораторий на проверки бизнеса уже введён, но крупнейшим инвестором в строительной отрасли является государство.

«Поэтому дополнительно к этому предлагаем в 2022 году ввести мораторий на проведение проверок в отношении государственных заказчиков, органов власти и госкомпаний, так как от их скорости принятия решений и ответственности зависит выполнение всех антикризисных мер. Прошу дать соответствующее поручение», — сказал Хуснуллин.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление о введении нового порядка авансовых платежей для поддержки строительной отрасли.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить