Хуснуллин попросил Путина ввести мораторий на проверки госкомпаний в сфере строительства

Вице-премьер России Марат Хуснуллин попросил российского президента Владимира Путина о введении моратория на проверки госкомпаний в сфере строительства.

По его словам, мораторий на проверки бизнеса уже введён, но крупнейшим инвестором в строительной отрасли является государство.

«Поэтому дополнительно к этому предлагаем в 2022 году ввести мораторий на проведение проверок в отношении государственных заказчиков, органов власти и госкомпаний, так как от их скорости принятия решений и ответственности зависит выполнение всех антикризисных мер. Прошу дать соответствующее поручение», — сказал Хуснуллин.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление о введении нового порядка авансовых платежей для поддержки строительной отрасли.