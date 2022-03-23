В России могут усилить ответственность служб заказа такси за жизнь и здоровье пассажиров
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Об этом сообщает «Парламентская газета».
Законопроект прошёл согласования в том числе в Минэкономразвития, Минфине, Минтруде, Минпромторге и Федеральной налоговой службе. С замечаниями выступили Роспотребнадзор, ФАС и МВД.
Согласно инициативе, агрегатор будет нести ответственность за жизнь и здоровье пассажира такси во время поездки.
«Если эту ответственность получится ввести, это будет большой победой», — заявил зампред комиссии по безопасности Общественной палаты России Александр Холодов.
Со своей стороны, сенатор Ирина Рукавишникова отметила, что введение регионального реестра перевозчиков и автомобилей такси заметно повысит прозрачность рынка и безопасность поездок.
«Цифровой вид реестра сделает его доступным с любого электронного устройства», — добавила она.
Ранее председатель координационного совета межрегионального профсоюза работников транспорта «Таксист» Андрей Попков высказался о рентабельности бизнеса.