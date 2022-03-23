В России могут усилить ответственность служб заказа такси за жизнь и здоровье пассажиров

В Минтрансе разработали законопроект, усиливающий ответственность служб заказа такси за жизнь и здоровье пассажиров. Также предлагается допустить к перевозкам самозанятых. По данным председателя общественного Совета по развитию такси Ирины Зариповой, документ могут внести в Госдуму в ближайшее время.

Об этом сообщает «Парламентская газета».

Законопроект прошёл согласования в том числе в Минэкономразвития, Минфине, Минтруде, Минпромторге и Федеральной налоговой службе. С замечаниями выступили Роспотребнадзор, ФАС и МВД.

Согласно инициативе, агрегатор будет нести ответственность за жизнь и здоровье пассажира такси во время поездки.

«Если эту ответственность получится ввести, это будет большой победой», — заявил зампред комиссии по безопасности Общественной палаты России Александр Холодов.

Со своей стороны, сенатор Ирина Рукавишникова отметила, что введение регионального реестра перевозчиков и автомобилей такси заметно повысит прозрачность рынка и безопасность поездок.

«Цифровой вид реестра сделает его доступным с любого электронного устройства», — добавила она.

Ранее председатель координационного совета межрегионального профсоюза работников транспорта «Таксист» Андрей Попков высказался о рентабельности бизнеса.