Депутат Госдумы Буцкая предложила хранить в Росрезерве лечебные молочные смеси для детей

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Первый заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая предложила хранить в Росрезерве лечебные молочные смеси для детей.
Депутат Госдумы Буцкая предложила хранить в Росрезерве лечебные молочные смеси для детей
  • Gettyimages.ru
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Об этом сообщает «Парламентская газета».

«Да, сейчас проблем с поставками нет, но нельзя допустить, чтобы в случае какой-то чрезвычайной ситуации дети остались без необходимой продукции. Какие именно смеси хранить, для детей с какими диагнозами — это вопрос для обсуждения», — заявила Буцкая.

По её словам, в настоящее время собирается статистика по числу детей с такими патологиями.

«Уже с ней мы обратимся в Минздрав и Минсельхоз, чтобы одно из министерств подало в правительство заявку о введении в Росрезерв такой категории, как детские смеси», — уточнила депутат.

Ранее Буцкая прокомментировала ситуацию с детским питанием.

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