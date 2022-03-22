В Госдуме прокомментировали ситуацию с детским питанием
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Об этом сообщает «Парламентская газета».
На совещании с представителями Минздрава, Минпромторга и производителей смесей, которое прошло на площадке «Единой России», Буцкая напомнила, что до миллиона детей в России получают заменители грудного молока. Таким образом, считает депутат, в стране должен быть запас в объёме от 15 до 20 тонн заменителей, причём более половины из них классифицируются как лечебное питание.
Как отметила Буцкая, «рост цен вызван необоснованным ажиотажем, детское питание есть в достаточном количестве, есть его российские производители, которые готовы его поставлять».
В партии «Единая Россия» также обсуждают тему налаживания производства детского питания в стране. Свои наработки парламентарии в ближайшем будущем вынесут на рассмотрение парламента, сообщила Буцкая. Среди инициатив — снижение таможенных пошлин.
Со своей стороны, заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Станислав Наумов (ЛДПР) выразил мнение, что пошлины необходимо не снижать, а обнулять, по аналогии с ввозом сырья для производства лекарств.
«Детское питание в этом случае должно быть приравнено к медикаментам», — заявил он.
По его мнению, также необходимо расширить объёмы кредитования оборотных средств и субсидировать процентную ставку по инвесткредитам.
Ранее агроэксперт Илья Березнюк, управляющий партнёр Agro and Food Communications, рассказал в беседе с газетой «Известия», как выбирать детское питание.