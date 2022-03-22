В Госдуме прокомментировали ситуацию с детским питанием

Первый зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая прокомментировала ситуацию с детским питанием.

Об этом сообщает «Парламентская газета».

На совещании с представителями Минздрава, Минпромторга и производителей смесей, которое прошло на площадке «Единой России», Буцкая напомнила, что до миллиона детей в России получают заменители грудного молока. Таким образом, считает депутат, в стране должен быть запас в объёме от 15 до 20 тонн заменителей, причём более половины из них классифицируются как лечебное питание.

Как отметила Буцкая, «рост цен вызван необоснованным ажиотажем, детское питание есть в достаточном количестве, есть его российские производители, которые готовы его поставлять».

В партии «Единая Россия» также обсуждают тему налаживания производства детского питания в стране. Свои наработки парламентарии в ближайшем будущем вынесут на рассмотрение парламента, сообщила Буцкая. Среди инициатив — снижение таможенных пошлин.

Со своей стороны, заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Станислав Наумов (ЛДПР) выразил мнение, что пошлины необходимо не снижать, а обнулять, по аналогии с ввозом сырья для производства лекарств.

«Детское питание в этом случае должно быть приравнено к медикаментам», — заявил он.

По его мнению, также необходимо расширить объёмы кредитования оборотных средств и субсидировать процентную ставку по инвесткредитам.

Ранее агроэксперт Илья Березнюк, управляющий партнёр Agro and Food Communications, рассказал в беседе с газетой «Известия», как выбирать детское питание.