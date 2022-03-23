Депутат назвал важным закон о статусе ветерана боевых действий для участников спецоперации на Украине
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«Законопроект очень важен, необходим, особенно сейчас, когда наши военнослужащие освобождают в ходе спецоперации территорию Украины… Они рискуют жизнью, спасают мирное население, и, естественно, на них должны распространяться все льготы как на участника боевых действий», — отметил парламентарий.
Он также выразил надежду на то, что Совет Федерации так же «быстро и оперативно одобрит данный закон для того, чтобы он лёг на стол президента России».
Ранее стало известно о том, что Госдума единогласно приняла законопроект о признании участников специальной военной операции на Украине ветеранами боевых действий.
Как отметил председатель Госдумы Вячеслав Володин, это позволит распространить на них налоговые, транспортные, земельные, жилищные меры социальной поддержки, а также льготы по оплате коммунальных платежей.