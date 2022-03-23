Росздравнадзор заявил о нездоровом ажиотаже вокруг лекарств в России

Короткая ссылка
Глава Росздравнадзора Алла Самойлова заявила, что отсутствие лекарств в аптеках связано только с нездоровым ажиотажем населения, при этом все препараты есть.
Росздравнадзор заявил о нездоровом ажиотаже вокруг лекарств в России
  • © РИА Новости / Александр Кряжев

«Отсутствие лекарств в аптеках связано исключительно с нездоровым ажиотажем, когда люди в панике скупают годовые запасы препаратов, спрос на некоторые из которых вырос в пять-десять раз», — сказала она РИА Новости.

По её словам, ведомство постоянно ведёт мониторинг наличия лекарственных средств.

«Анализ мониторинга подтверждает, что необходимые лекарства есть. Кроме того, они производятся и отгружаются в значительно больших объёмах, чем в 2021 году», — пояснила она.

Как отметила Самойлова, например, в настоящий момент на российском фармрынке присутствует годовая потребность «левотироксина натрия».

22 марта пресс-служба Росздравнадзора заявила, что ажиотажный спрос на лекарственные препараты в России cнизился на 5—10% за последнюю неделю.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить