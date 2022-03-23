Росздравнадзор заявил о нездоровом ажиотаже вокруг лекарств в России

Глава Росздравнадзора Алла Самойлова заявила, что отсутствие лекарств в аптеках связано только с нездоровым ажиотажем населения, при этом все препараты есть.

«Отсутствие лекарств в аптеках связано исключительно с нездоровым ажиотажем, когда люди в панике скупают годовые запасы препаратов, спрос на некоторые из которых вырос в пять-десять раз», — сказала она РИА Новости.

По её словам, ведомство постоянно ведёт мониторинг наличия лекарственных средств.

«Анализ мониторинга подтверждает, что необходимые лекарства есть. Кроме того, они производятся и отгружаются в значительно больших объёмах, чем в 2021 году», — пояснила она.

Как отметила Самойлова, например, в настоящий момент на российском фармрынке присутствует годовая потребность «левотироксина натрия».

22 марта пресс-служба Росздравнадзора заявила, что ажиотажный спрос на лекарственные препараты в России cнизился на 5—10% за последнюю неделю.