Врач Чумаков предупредил об «остаточных волнах» COVID-19 в России в ближайшие месяцы

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Молекулярный биолог, вирусолог Пётр Чумаков предупредил об «остаточных волнах» коронавирусной инфекции в России через три — четыре месяца.

«Сейчас будет целая серия остаточных волн. С каждой новой волной амплитуда будет всё меньше и меньше. Такие волны будут возникать с интервалом три — четыре месяца. Потом и эти волны сойдут на нет», — заявил Чумаков в интервью радио Sputnik.

По словам Чумакова, коронавирус путём дальнейшей эволюции превратится в обычный сезонный коронавирус и перестанет вызывать озабоченность.

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