МВД: за месяц более 1200 беженцев из Донбасса получили временное убежище в России

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В российском МВД заявили, что за период с 18 февраля по 16 марта более 1,2 тыс. жителей Донбасса получили временное убежище на территории России.

«В период с 18 февраля по 16 марта 2022 года с заявлениями о предоставлении временного убежища на территории Российской Федерации обратились 1 515 граждан Донецкой и Луганской народных республик и Украины, временное убежище было предоставлено 1 204», — приводит ТАСС слова собеседника агентства.

Ранее стало известно, что более 98% беженцев из Донбасса в Ростовской области уже получили единовременные выплаты.

Президент России Владимир Путин поблагодарил россиян за оказание помощи беженцам из Донбасса.

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