Путин поблагодарил россиян за оказание помощи беженцам из Донбасса

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Президент России Владимир Путин поблагодарил россиян за оказание помощи беженцам из Донбасса.
Путин поблагодарил россиян за оказание помощи беженцам из Донбасса
  • РИА Новости

«Это был действительно наш долг — поддержать этих людей, помочь им», — сказал он.

По словам Путина, восемь лет люди в Донбассе были вынуждены жить в подвалах. 

«То, что наши граждане так откликаются на необходимость оказания помощи людям, которые оказались в беде, это о многом говорит», — сказал президент.

По словам главы государства, это говорит о том, что в целом люди поддерживают действия России.

«Говорит о том, что мы правильно поступаем, что поддерживаем Донбасс», — заявил Путин.

Ранее Путин поручил сократить бюрократию для размещения в семьях в России детей-сирот из Донбасса.

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