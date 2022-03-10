Президент России Владимир Путин поблагодарил россиян за оказание помощи беженцам из Донбасса.

«Это был действительно наш долг — поддержать этих людей, помочь им», — сказал он.

По словам Путина, восемь лет люди в Донбассе были вынуждены жить в подвалах.

«То, что наши граждане так откликаются на необходимость оказания помощи людям, которые оказались в беде, это о многом говорит», — сказал президент.

По словам главы государства, это говорит о том, что в целом люди поддерживают действия России.

«Говорит о том, что мы правильно поступаем, что поддерживаем Донбасс», — заявил Путин.

Ранее Путин поручил сократить бюрократию для размещения в семьях в России детей-сирот из Донбасса.