Путин поблагодарил россиян за оказание помощи беженцам из Донбасса
- РИА Новости
«Это был действительно наш долг — поддержать этих людей, помочь им», — сказал он.
По словам Путина, восемь лет люди в Донбассе были вынуждены жить в подвалах.
«То, что наши граждане так откликаются на необходимость оказания помощи людям, которые оказались в беде, это о многом говорит», — сказал президент.
По словам главы государства, это говорит о том, что в целом люди поддерживают действия России.
«Говорит о том, что мы правильно поступаем, что поддерживаем Донбасс», — заявил Путин.
Ранее Путин поручил сократить бюрократию для размещения в семьях в России детей-сирот из Донбасса.