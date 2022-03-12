Кабмин России утвердил постановление о распределении по регионам беженцев из Донбасса

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Правительство России утвердило постановление о распределении по российским регионам более 95 тыс. беженцев из Донбасса.
Кабмин России утвердил постановление о распределении по регионам беженцев из Донбасса
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  • © Konstantin Kokoshkin

Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Правительство России постановляет: утвердить прилагаемое распределение по субъектам России граждан России, Украины, ДНР, ЛНР и лиц без гражданства... вынужденно покинувших территории Украины, ДНР, ЛНР и прибывших на территорию России в экстренном порядке» — говорится в постановлении.

Распределение будет осуществляться по принципу приоритетности размещения лиц в субъектах, где проживают их родственники.

Ранее президент России Владимир Путин поблагодарил россиян за оказание помощи беженцам из Донбасса.

Депутат Государственной думы Виталий Милонов предложил ввести меры поощрения для граждан России, которые приняли у себя беженцев с территорий ДНР, ЛНР и Украины.

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