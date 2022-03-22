Диетолог Королёва рассказала, как долго хранится гречка

Врач-диетолог доктор медицинских наук Маргарита Королёва рассказала, как долго хранится гречка.

В беседе с сайтом «Москва 24» она заявила, что срок хранения этой крупы — не более 24 месяцев.

«Если человек регулярно будет есть просроченный продукт с окисленными жирами в составе, имеющиеся воспалительные процессы в организме могут быть запущены», — пояснила Королёва.

По её словам, гречка может окислиться и в случае, если держать её в тёплом месте на свету.

Как отметила эксперт, при нарушении правил хранения может образоваться плесень, завестись крупяные жучки.

Королёва рекомендует держать гречку в сухом, тёмном и прохладном месте.

«Это было бы идеальное место, которое обеспечит абсолютную сохранность всех компонентов этого продукта с целью поддержания высокой питательной ценности», — добавила она.

Ранее диетолог Маргарита Королёва в беседе с Nation News дала советы по питанию для поддержания здоровья сердца.