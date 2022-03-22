Диетолог Королёва рассказала, как долго хранится гречка
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В беседе с сайтом «Москва 24» она заявила, что срок хранения этой крупы — не более 24 месяцев.
«Если человек регулярно будет есть просроченный продукт с окисленными жирами в составе, имеющиеся воспалительные процессы в организме могут быть запущены», — пояснила Королёва.
По её словам, гречка может окислиться и в случае, если держать её в тёплом месте на свету.
Как отметила эксперт, при нарушении правил хранения может образоваться плесень, завестись крупяные жучки.
Королёва рекомендует держать гречку в сухом, тёмном и прохладном месте.
«Это было бы идеальное место, которое обеспечит абсолютную сохранность всех компонентов этого продукта с целью поддержания высокой питательной ценности», — добавила она.
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