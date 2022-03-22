Единый день сдачи ЕГЭ родителями пройдёт 23 марта в Подмосковье
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Об этом сообщает телеканал «360».
Как заявила вице-губернатор региона Ирина Каклюгина, предварительно, участниками акции станут более 6 тыс. человек.
«У родителей есть уникальная возможность лично увидеть, как осуществляется контроль входа и распечатываются экзаменационные работы», — отметила она.
Акция будет организована и в Ставропольском крае, передаёт «СвоёТВ» со ссылкой на пресс-службу регионального Министерства образования.
«При подготовке к ЕГЭ одним из важных факторов успешной сдачи экзамена является психологический настрой выпускника, его уверенность в своих силах. Здесь важна моральная поддержка со стороны родителей», — сказал министр образования региона Евгений Козюра.
Акция в крае состоится 25 марта.
Ранее сообщалось, что ОГЭ и ЕГЭ пройдут в России в соответствии с установленным графиком.