Бастрыкин поручил возбудить дело против задержавших русскоязычного блогера в Латвии
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«Председатель СК России поручил возбудить уголовное дело в отношении должностных лиц Латвийской Республики в связи с тем, что они приняли заведомо незаконное решение о задержании известного русскоязычного блогера Кирилла Фёдорова», — говорится в сообщении ведомства.
Отмечается, что данный случай является нарушением прав человека.
Ранее депутат Госдумы Мария Бутина в беседе с RT прокомментировала ситуацию с русскоязычным блогером Кириллом Фёдоровым, который поддержал спецоперацию России на Украине и был арестован в Риге.