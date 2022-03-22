Бастрыкин поручил возбудить дело против задержавших русскоязычного блогера в Латвии

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Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело против должностных лиц Латвии, принявших решение о задержании независимого эксперта Кирилла Фёдорова.
Бастрыкин поручил возбудить дело против задержавших русскоязычного блогера в Латвии
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«Председатель СК России поручил возбудить уголовное дело в отношении должностных лиц Латвийской Республики в связи с тем, что они приняли заведомо незаконное решение о задержании известного русскоязычного блогера Кирилла Фёдорова», — говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что данный случай является нарушением прав человека.

Ранее депутат Госдумы Мария Бутина в беседе с RT прокомментировала ситуацию с русскоязычным блогером Кириллом Фёдоровым, который поддержал спецоперацию России на Украине и был арестован в Риге.

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