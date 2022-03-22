Телеканал «Звезда» запустил спецпроект «Материалы следствия» о преступлениях националистов на Украине

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Телеканал «Звезда» запустил специальный проект «Материалы следствия» о преступлениях националистов на Украине.
Телеканал «Звезда» запустил спецпроект «Материалы следствия» о преступлениях националистов на Украине
  • AP
  • © Rodrigo Abd

В рамках проекта собираются свидетельства преступлений националистов на территории Донбасса и Украины.

В частности, Следственный комитет России расследует факты насилия украинских боевиков над мирными жителями Николаевской области.

По имеющимся данным, мирных граждан используют в качестве «живого щита».

Ранее в ЛНР заявили о необходимости нового международного трибунала для расследования по Украине.

Всего с 2014 года в ходе конфликта на территории Донбасса погибли около 9 тыс. человек — мирных граждан и военнослужащих.

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