Телеканал «Звезда» запустил специальный проект «Материалы следствия» о преступлениях националистов на Украине.

В рамках проекта собираются свидетельства преступлений националистов на территории Донбасса и Украины.

В частности, Следственный комитет России расследует факты насилия украинских боевиков над мирными жителями Николаевской области.

По имеющимся данным, мирных граждан используют в качестве «живого щита».

Ранее в ЛНР заявили о необходимости нового международного трибунала для расследования по Украине.

Всего с 2014 года в ходе конфликта на территории Донбасса погибли около 9 тыс. человек — мирных граждан и военнослужащих.