Рособрнадзор перенёс всероссийские проверочные работы в школах на осень

Рособрнадзор в связи с рисками распространения коронавирусной инфекции перенёс проведение всероссийских проверочных работ в школах с весны на осень.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Отмечается, что такое решение было принято по согласованию с правительством России в целях снижения рисков распространения COVID-19.

«Их планируется провести с 19 сентября по 24 октября 2022 года», — заявили в надзорном органе.

Отмечается, что новое расписание сформируют до 5 сентября этого года.

Ранее в Минпросвещения заявили, что ОГЭ и ЕГЭ будут проходить в соответствии с утверждённым графиком.