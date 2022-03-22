Рособрнадзор перенёс всероссийские проверочные работы в школах на осень
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Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Отмечается, что такое решение было принято по согласованию с правительством России в целях снижения рисков распространения COVID-19.
«Их планируется провести с 19 сентября по 24 октября 2022 года», — заявили в надзорном органе.
Отмечается, что новое расписание сформируют до 5 сентября этого года.
Ранее в Минпросвещения заявили, что ОГЭ и ЕГЭ будут проходить в соответствии с утверждённым графиком.