Студенты московских вузов смогут пройти собеседования на промышленных предприятиях в рамках «Моспром studweek»

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Открылась регистрация на День карьеры, который состоится 15 апреля в рамках «Моспром studweek».
Студенты московских вузов смогут пройти собеседования на промышленных предприятиях в рамках «Моспром studweek»
  • © Ю. Иванко / mos.ru

Об этом сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на портал мэра и правительства столицы.

Студенты московских вузов смогут пройти собеседования с представителями промышленных предприятий.

«Столичная промышленность стабильно развивается, заводам требуются инженеры, технологи, механики, IT- и другие специалисты, которые разбираются в производственных процессах. День карьеры — место встречи потенциальных сотрудников и работодателей», — заявили в Департаменте инвестиционной и промышленной политики.

В 2021 году в рамках студенческой недели более 90 человек были приглашены на практику и работу.

Ранее председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов прокомментировал в беседе с RT сообщение о том, что российское правительство выделит субсидии компаниям, которые возьмут на работу молодёжь до 30 лет.

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