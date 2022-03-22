Студенты московских вузов смогут пройти собеседования на промышленных предприятиях в рамках «Моспром studweek»
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Об этом сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на портал мэра и правительства столицы.
Студенты московских вузов смогут пройти собеседования с представителями промышленных предприятий.
«Столичная промышленность стабильно развивается, заводам требуются инженеры, технологи, механики, IT- и другие специалисты, которые разбираются в производственных процессах. День карьеры — место встречи потенциальных сотрудников и работодателей», — заявили в Департаменте инвестиционной и промышленной политики.
В 2021 году в рамках студенческой недели более 90 человек были приглашены на практику и работу.
Ранее председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов прокомментировал в беседе с RT сообщение о том, что российское правительство выделит субсидии компаниям, которые возьмут на работу молодёжь до 30 лет.