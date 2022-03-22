Матвиенко намерена поднять вопрос о работе частных операторов на железной дороге

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко сообщила о своём намерении в ходе заседания Совбеза России поднять вопрос о работе частных операторов на железной дороге.

«Сегодня у нас мобилизационная экономика, и считаю, что нужно поставить на место этих частных операторов, чтобы они работали на страну, а не на зарабатывание денег», — приводит РИА Новости слова Матвиенко на встрече с руководством РЖД.

Она добавила, что намерена поднять данную тему на Совбезе России.

Спикер уточнила, что раньше всеми вагонами распоряжалась РЖД.

Ранее РЖД отменила антиковидные ограничения для пассажиров, в том числе ношение масок и измерение температуры, в поездах дальнего следования и на вокзалах.