РЖД отменили масочный режим для пассажиров в поездах и на вокзалах
- РИА Новости
- © Михаил Воскресенский
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на компанию.
«Поскольку эпидемическая ситуация стабилизировалась, постепенно снимаются действующие ограничения в поездах и на вокзалах Российских железных дорог. Например, отменяется обязательное требование замерять температуру тела пассажиров в ходе поездки на поезде, а также им больше не надо носить маски и соблюдать социальное дистанцирование в вагонах-бистро и в вагонах-ресторанах», — заявили в РЖД.
Компания продолжит дезинфицировать подвижной состав и помещения на вокзалах.
Ранее заведующий лабораторией Института молекулярной биологии Пётр Чумаков напомнил о важности ревакцинации против коронавируса на фоне отмены масочного режима в Москве.