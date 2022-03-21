РЖД отменили масочный режим для пассажиров в поездах и на вокзалах

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РЖД отменили антиковидные ограничения для пассажиров, в том числе ношение масок и измерение температуры, в поездах дальнего следования и на вокзалах.
РЖД отменили масочный режим для пассажиров в поездах и на вокзалах
  • РИА Новости
  • © Михаил Воскресенский

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на компанию.

«Поскольку эпидемическая ситуация стабилизировалась, постепенно снимаются действующие ограничения в поездах и на вокзалах Российских железных дорог. Например, отменяется обязательное требование замерять температуру тела пассажиров в ходе поездки на поезде, а также им больше не надо носить маски и соблюдать социальное дистанцирование в вагонах-бистро и в вагонах-ресторанах», — заявили в РЖД.

Компания продолжит дезинфицировать подвижной состав и помещения на вокзалах.

Ранее заведующий лабораторией Института молекулярной биологии Пётр Чумаков напомнил о важности ревакцинации против коронавируса на фоне отмены масочного режима в Москве.

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