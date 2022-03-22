В Подмосковье наградили военнослужащих, отличившихся во время спецоперации на Украине

Военнослужащих, отличившихся во время спецоперации на Украине, наградили орденами Московской области «За доблесть и мужество». Их вручил в Главном военном клиническом госпитале войск Национальной гвардии России в Балашихе губернатор Андрей Воробьёв.

Об этом сообщает телеканал «360».

«Рад вас видеть. Знаю, что тяжёлые испытания прошли. Сейчас с ребятами разговаривали. Мы здесь для того, чтобы сказать, что гордимся вами, и поддержать», — заявил Воробьёв.

Наград удостоены военнослужащие из Отдельной дивизии оперативного назначения имени Дзержинского и 21-й отдельной бригады оперативного назначения.

«Большое количество офицеров и военнослужащих сейчас на передовой. Задача — быть рядом и максимальное внимание оказывать, поддержку», — добавил губернатор.

Ранее заместитель министра обороны России генерал-полковник Юнус-Бек Евкуров вручил звезду Героя России семье десантника Нурмагомеда Гаджимагомедова, погибшего в ходе спецоперации на Украине.