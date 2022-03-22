В Подмосковье наградили военнослужащих, отличившихся во время спецоперации на Украине

Короткая ссылка
Военнослужащих, отличившихся во время спецоперации на Украине, наградили орденами Московской области «За доблесть и мужество». Их вручил в Главном военном клиническом госпитале войск Национальной гвардии России в Балашихе губернатор Андрей Воробьёв.
В Подмосковье наградили военнослужащих, отличившихся во время спецоперации на Украине

Об этом сообщает телеканал «360».

«Рад вас видеть. Знаю, что тяжёлые испытания прошли. Сейчас с ребятами разговаривали. Мы здесь для того, чтобы сказать, что гордимся вами, и поддержать», — заявил Воробьёв.

Наград удостоены военнослужащие из Отдельной дивизии оперативного назначения имени Дзержинского и 21-й отдельной бригады оперативного назначения.

«Большое количество офицеров и военнослужащих сейчас на передовой. Задача — быть рядом и максимальное внимание оказывать, поддержку», — добавил губернатор.

Ранее заместитель министра обороны России генерал-полковник Юнус-Бек Евкуров вручил звезду Героя России семье десантника Нурмагомеда Гаджимагомедова, погибшего в ходе спецоперации на Украине.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить