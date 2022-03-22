В Подмосковье наградили военнослужащих, отличившихся во время спецоперации на Украине
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- © Андрей Воробьев
Об этом сообщает телеканал «360».
«Рад вас видеть. Знаю, что тяжёлые испытания прошли. Сейчас с ребятами разговаривали. Мы здесь для того, чтобы сказать, что гордимся вами, и поддержать», — заявил Воробьёв.
Наград удостоены военнослужащие из Отдельной дивизии оперативного назначения имени Дзержинского и 21-й отдельной бригады оперативного назначения.
«Большое количество офицеров и военнослужащих сейчас на передовой. Задача — быть рядом и максимальное внимание оказывать, поддержку», — добавил губернатор.
Ранее заместитель министра обороны России генерал-полковник Юнус-Бек Евкуров вручил звезду Героя России семье десантника Нурмагомеда Гаджимагомедова, погибшего в ходе спецоперации на Украине.