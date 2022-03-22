Врач Шилова напомнила о возможном вреде весеннего солнца для глаз

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Татьяна Шилова, профессор, доктор медицинских наук, напомнила о возможном вреде весеннего солнца для глаз.
Врач Шилова напомнила о возможном вреде весеннего солнца для глаз
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«Ультрафиолет поражает центр сетчатки глаза, что ускоряет развитие макулодистрофии. Впоследствии эта болезнь может привести к сильному ухудшению зрения. Особенно когда глаза подвергаются длительному воздействию солнца», — заявила она в беседе с каналом «МИР 24».

По её словам, также существует вероятность получения солнечного ожога.

Как уточнила Шилова, вредно смотреть и на воду, которая отражает солнечные лучи.

Для защиты глаз рекомендуется использовать солнечные очки.

Ранее врач-офтальмолог высшей категории «СМ-Клиники» Иляна Киселёва в беседе с «Известиями» рассказала, как уберечь зрение при долгой работе за компьютером.

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