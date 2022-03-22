Правительство России рассмотрит меры поддержки автомобильной отрасли

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Кабмин рассмотрит меры поддержки автомобильной отрасли, в том числе для КамАЗа, заявил вице-премьер России Юрий Борисов.
Правительство России рассмотрит меры поддержки автомобильной отрасли
  • globallookpress.com
  • © Ольга Соколова

«Конечно, правительство сейчас рассмотрит, как помочь КамАЗу в плане скорейшего импортозамещения последних разработок», — приводит ТАСС слова Борисова в ходе рабочей поездки на автозавод ПАО «КамАЗ».

По его словам, предложения будут сформированы не только для КамАЗа, но и для других игроков.

Ранее в АвтоВАЗе сообщили, что с 16 марта компания возобновит на заводе в Тольятти производство автомобилей LADA Granta и LADA Niva Legend, которое было прервано 5 марта.

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