Правительство России рассмотрит меры поддержки автомобильной отрасли

Кабмин рассмотрит меры поддержки автомобильной отрасли, в том числе для КамАЗа, заявил вице-премьер России Юрий Борисов.

«Конечно, правительство сейчас рассмотрит, как помочь КамАЗу в плане скорейшего импортозамещения последних разработок», — приводит ТАСС слова Борисова в ходе рабочей поездки на автозавод ПАО «КамАЗ».

По его словам, предложения будут сформированы не только для КамАЗа, но и для других игроков.

Ранее в АвтоВАЗе сообщили, что с 16 марта компания возобновит на заводе в Тольятти производство автомобилей LADA Granta и LADA Niva Legend, которое было прервано 5 марта.