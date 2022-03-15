Выпуск автомобилей в России в 2021 году увеличился на 9,2%

Находящиеся на территории России автозаводы в 2021 году выпустили на 9,2% автотехники больше, чем в 2020 году, — 568,2 тыс. единиц.

По данным «Известий» со ссылкой на аналитическое агентство «Автостат», 85% от общего объёма составляют легковые автомобили. В 2021 году их выпустили на 7,4% больше в сравнении с 2020 годом, а именно — 1 340 900 единиц.

Еще 12% — грузовые автомобили, было произведено 190,6 тыс. единиц. Оставшиеся примерно 2,5% — сегмент автобусов.

Ранее в АвтоВАЗе сообщили, что с 16 марта компания возобновит на заводе в Тольятти производство автомобилей LADA Granta и LADA Niva Legend, которое было прервано 5 марта.