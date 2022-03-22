В ЯНАО рассказали о прибывших в регион беженцах
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Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на региональный департамент гражданской защиты и пожарной безопасности.
По данным ведомства, за время спецоперации на Ямал прибыли 36 вынужденных переселенцев.
«Это те люди, которые приехали самостоятельно к родственникам и близким, проживающим в округе», — уточнили в департаменте.
Также стало известно, что в Крыму работают шесть пунктов временного размещения для жителей Украины и Донбасса, передаёт «Крым 24» со ссылкой на региональный Мининформ.
Пункты расположены в Джанкое, Красноперекопске, Алуште и Евпатории. По данным на утро 21 марта, в них размещён 271 человек.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьёв рассказал, что в регионе продолжается работа по сбору гуманитарной помощи для беженцев из Донбасса.