В ЯНАО рассказали о прибывших в регион беженцах

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В Ямало-Ненецком автономном округе рассказали о беженцах, прибывших в регион с Украины, из ЛНР и ДНР.
В ЯНАО рассказали о прибывших в регион беженцах
  • © РИА Новости / Андрей Архипов

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на региональный департамент гражданской защиты и пожарной безопасности.

По данным ведомства, за время спецоперации на Ямал прибыли 36 вынужденных переселенцев.

«Это те люди, которые приехали самостоятельно к родственникам и близким, проживающим в округе», — уточнили в департаменте.

Также стало известно, что в Крыму работают шесть пунктов временного размещения для жителей Украины и Донбасса, передаёт «Крым 24» со ссылкой на региональный Мининформ.

Пункты расположены в Джанкое, Красноперекопске, Алуште и Евпатории. По данным на утро 21 марта, в них размещён 271 человек.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьёв рассказал, что в регионе продолжается работа по сбору гуманитарной помощи для беженцев из Донбасса.

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