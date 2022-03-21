Власти Подмосковья рассказали о работе по сбору гумпомощи для беженцев из Донбасса

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Губернатор Московской области Андрей Воробьёв рассказал, что в регионе продолжается работа по сбору гуманитарной помощи для беженцев из Донбасса.
Власти Подмосковья рассказали о работе по сбору гумпомощи для беженцев из Донбасса
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Об этом сообщает телеканал «360».

«Отправлено уже около 200 т гуманитарных грузов, и сейчас работа продолжается. Большое количество пунктов сбора есть. Это, безусловно, очень важно», — заявил Воробьёв.

Он выразил благодарность жителям и организациям, принимающим участие в сборе товаров первой необходимости.

Ранее ИА «Удмуртия» сообщало, что в Ижевске собрали гуманитарный груз для жителей Донбасса.

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