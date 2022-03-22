Число госпитализированных горняков шахты «Листвяжная» возросло до 12
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«По состоянию на 12:20 (08:20 мск) 22 марта 12 пострадавших госпитализированы в центр охраны здоровья шахтёров. Они проходят тщательное, всестороннее обследование», — цитирует заявление ТАСС.
Отмечается, что на момент эвакуации все шахтёры находились в состоянии лёгкой степени тяжести.
В Ленинск-Кузнецкий уже прибыли токсикологи.
Ранее стало известно о сбое в работе системы вентиляции на шахте «Листвяжная», была объявлена эвакуация.
На объекте ввели в действие план ликвидации аварии.
Всех 134 горняков подняли на поверхность.
Прокуратура Кемеровской области организовала проверку по факту случившегося.