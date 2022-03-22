Автоэксперт Моржаретто оценил предложение погасить некоторые штрафы автомобилистов

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Анастасия Белоусова
Партнёр аналитического агентства «Автостат», автоэксперт Игорь Моржаретто прокомментировал в беседе с RT предложение депутата Госдумы Ивана Сухарева провести амнистию по штрафам автомобилистов на фоне внешнего санкционного давления на граждан.
Автоэксперт Моржаретто оценил предложение погасить некоторые штрафы автомобилистов
  • © РИА Новости / Алексей Мальгавко

«Для автомобилистов, конечно, здорово, когда отменяют штрафы. Но, с другой стороны, к чему мы придём?» — считает эксперт.

Он выразил уверенность, что наказания за нарушения ПДД «свою роль играют».

«Я не вижу необходимости для тотальной амнистии. Если подумать, то можно придумать амнистию более справедливую. Например, на спорные случаи, когда не очевидна вина водителей», — отмечает собеседник RT.

Ранее депутат ГД Сухарев предложил погасить штрафы автомобилистов за некоторые нарушения ПДД.

Парламентарий уверен, что в условиях нынешней экономической ситуации и на фоне санкций освобождение россиян от административной ответственности за незначительные правонарушения является необходимой, обоснованной и уместной мерой.

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