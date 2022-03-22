На шахте «Листвяжная» приостановили работу в связи с эвакуацией горняков

Работа шахты «Листвяжная» в Кемеровской области, где из-за сбоя в работе вентиляционной системы идёт эвакуация шахтёров, приостановлена.

Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе предприятия.

«22 марта 2022 года на шахте «Листвяжная» была задействована позиция плана ликвидации аварий. Работы на шахте приостановлены до выяснения причин происшествия», — сообщил собеседник.

Ранее власти Кемеровской области сообщили об эвакуации на шахте «Листвяжная» из-за сбоя в работе вентиляции.

25 ноября на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области произошло ЧП. В результате трагедии погиб 51 человек, пострадали 106.