На шахте «Листвяжная» приостановили работу в связи с эвакуацией горняков

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Работа шахты «Листвяжная» в Кемеровской области, где из-за сбоя в работе вентиляционной системы идёт эвакуация шахтёров, приостановлена.
На шахте «Листвяжная» приостановили работу в связи с эвакуацией горняков
  • © РИА Новости / Александр Кряжев

Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе предприятия.

«22 марта 2022 года на шахте «Листвяжная» была задействована позиция плана ликвидации аварий. Работы на шахте приостановлены до выяснения причин происшествия», — сообщил собеседник.

Ранее власти Кемеровской области сообщили об эвакуации на шахте «Листвяжная» из-за сбоя в работе вентиляции.

25 ноября на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области произошло ЧП. В результате трагедии погиб 51 человек, пострадали 106.

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