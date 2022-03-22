Власти Курил высказались о выходе России из диалога с Японией по мирному договору

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В администрации Курильского района прокомментировали решение России о выходе из диалога с Японией по мирному договору, а также об обнулении переговоров с японской стороной по вопросу безвизовых обменов и проектам совместной хозяйственной деятельности.

Как отметил глава муниципального образования Вадим Рокотов, соответствующие решения стали ответом на те беспрецедентные меры давления, которые Япония применяет по отношению к России.

«Та позиция, которую в современной ситуации заняла Япония, недопустима. Безусловно, мы не поддадимся никакому давлению... Жители Курильских островов, как и все россияне, поддерживают нашего президента. Мы дадим достойный ответ любым реваншистским проискам», — цитирует его РИА Новости.

21 марта в российском МИД сообщили, что Россия отказывается вести с Японией переговоры по заключению мирного договора.

Кроме того, российская сторона выходит из диалога с Японией о налаживании совместной хозяйственной деятельности на Южных Курилах.

Ранее власти Япония ввели новые санкционные меры в отношении частных лиц и компаний из России.

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