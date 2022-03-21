Роскомнадзор исключит Facebook и Instagram из реестра соцсетей в России

В Роскомнадзоре сообщили RT, что регулятор исключит Facebook* и Instagram* из реестра соцсетей в России. При этом владеющая этими соцсетями компания Meta* будет исключена из списка иностранных лиц, ведущих деятельность в интернете на территории России.

В РКН напомнили, что по иску Генпрокуратуры России 21 марта суд признал Meta Platforms Inc. экстремистской организацией, а также запретил её деятельность на территории России.

В Роскомнадзоре уточнили, что, согласно пояснениям Генпрокуратуры, «иск не направлен на ограничение действий по использованию программных продуктов Meta как физическими, так и юридическими лицами, не принимающих участие в запрещённой законом деятельности».

При этом российские СМИ согласно ст.4 Закона Российской Федерации «О средствах массовой информации» при распространении информации обязаны маркировать такую организацию и её социальные сети в своих редакционных материалах.

«Маркировка должна содержать указание, что её деятельность на территории России запрещена. Ответственность для СМИ за отсутствие такой маркировки наступает после включения Минюстом России экстремистской организации в соответствующий перечень», — объяснили в Роскомнадзоре.

Отмечается, что не допускается демонстрация в российских СМИ логотипа Meta и соцсетей Facebook и Instagram.

Ранее сообщалось, что запрет деятельности Meta в России не распространяется на мессенджер WhatsApp.

*Meta Platforms Inc (владелец Facebook и Instagram) — организация признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории России по решению Тверского суда Москвы от 21.03.2022.