Психолог Леонова дала рекомендации по выходу из стрессовых ситуаций

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Системный психолог Алёна Леонова дала рекомендации по выходу из стрессовых ситуаций.
Психолог Леонова дала рекомендации по выходу из стрессовых ситуаций
  • Gettyimages.ru
  • © Maskot

«Имеет смысл обратиться к личному опыту, вспомнить, что нам помогает в стрессовых ситуациях: погрузиться в работу, поговорить с близкими людьми, заняться физической активностью», — заявила она в беседе с Pravda.Ru.

По её словам, также стоит ограничить поступление входящей информации.

Кроме того, Леонова напомнила о техниках физической самопомощи.

«Самая простая — это техника дыхания. Чтобы успокоить нервы, нужно включить парасимпатическую систему, замедлить дыхание, снизить уровень кислорода в крови. Это короткий неглубокий вдох и длинный выдох», — напомнила она.

Ранее психолог и гештальт-терапевт Елена Друма в беседе с ФАН рассказала, как абстрагироваться от негатива в соцсетях.

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