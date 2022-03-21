Психолог Леонова дала рекомендации по выходу из стрессовых ситуаций
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«Имеет смысл обратиться к личному опыту, вспомнить, что нам помогает в стрессовых ситуациях: погрузиться в работу, поговорить с близкими людьми, заняться физической активностью», — заявила она в беседе с Pravda.Ru.
По её словам, также стоит ограничить поступление входящей информации.
Кроме того, Леонова напомнила о техниках физической самопомощи.
«Самая простая — это техника дыхания. Чтобы успокоить нервы, нужно включить парасимпатическую систему, замедлить дыхание, снизить уровень кислорода в крови. Это короткий неглубокий вдох и длинный выдох», — напомнила она.
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