В Минпромторге прокомментировали ситуацию с упаковками для молока

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В Минпромторге заявили, что в настоящее время отмечен повышенный спрос на упаковки для молока, но у отечественных производителей имеются запасы сырья и материалов, а в ближайшем будущем на рынок поступит пищевой картон российского производства.
В Минпромторге прокомментировали ситуацию с упаковками для молока
  • Gettyimages.ru
  • © Eric Audras

Об этом сообщает «Российская газета».

Как отметили в Минпромторге, пищевая упаковка в России представлена в том числе гофрокартоном, полимерной, жестяной и алюминиевой продукцией, стеклянной тарой. При необходимости предприятия обращаются к альтернативным поставщикам и меняют транспортно-логистические потоки.

По данным министерства, возможность заменить импортное сырьё на белый пищевой картон отечественного производства уже есть у компаний Sylvamo (Светогорск) и Mondi (Сыктывкар). Пробную партию такого картона выпустят в ближайшее время.

В Союзе переработчиков пластмасс, со своей стороны, рассказали, что на данный момент основные сложности состоят в поставках асептической упаковки. Так, норвежская компания Elopak заявила о приостановке своей работы в России. Вместе с тем, по информации Минпромторга, по сравнению с Elopak большую долю отечественного рынка занимает компания Tetra Pak.

Ранее доктор химических наук, профессор Дмитрий Мустафин высказался о перспективах перехода на стеклянную тару для соков и молока.

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