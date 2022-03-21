В Минпромторге прокомментировали ситуацию с упаковками для молока

В Минпромторге заявили, что в настоящее время отмечен повышенный спрос на упаковки для молока, но у отечественных производителей имеются запасы сырья и материалов, а в ближайшем будущем на рынок поступит пищевой картон российского производства.

Об этом сообщает «Российская газета».

Как отметили в Минпромторге, пищевая упаковка в России представлена в том числе гофрокартоном, полимерной, жестяной и алюминиевой продукцией, стеклянной тарой. При необходимости предприятия обращаются к альтернативным поставщикам и меняют транспортно-логистические потоки.

По данным министерства, возможность заменить импортное сырьё на белый пищевой картон отечественного производства уже есть у компаний Sylvamo (Светогорск) и Mondi (Сыктывкар). Пробную партию такого картона выпустят в ближайшее время.

В Союзе переработчиков пластмасс, со своей стороны, рассказали, что на данный момент основные сложности состоят в поставках асептической упаковки. Так, норвежская компания Elopak заявила о приостановке своей работы в России. Вместе с тем, по информации Минпромторга, по сравнению с Elopak большую долю отечественного рынка занимает компания Tetra Pak.

Ранее доктор химических наук, профессор Дмитрий Мустафин высказался о перспективах перехода на стеклянную тару для соков и молока.