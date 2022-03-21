Химик Мустафин высказался о перспективах перехода на стеклянную тару для соков и молока

Доктор химических наук, профессор Дмитрий Мустафин высказался о перспективах перехода на стеклянную тару для соков и молока.

«Если вместо бумаги, вместо картона, вместо какого-то тетрапака будут использовать стеклянные бутылки и банки, как это было всегда, то это будет хорошо. Стекло — это самый инертный материал. Лучше, чтобы это стекло было тёмным», — заявил он в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По словам Мустафина, если бумажная упаковка сделана некачественно, то полимерные материалы могут ещё и растворяться, частично переходить в содержимое.

«Нужно предусмотреть, как стеклянную тару утилизировать», — добавил Мустафин и напомнил о специальных пунктах приёма, существовавших в советское время.

Ранее кандидат технических наук Юрий Гончар, генеральный директор Главного контрольно-испытательного центра питьевой воды, рассказал, почему нельзя использовать пластиковые бутылки для хранения воды повторно.