Кандидат технических наук Гончар предостерёг от повторного использования пластиковых бутылок

Генеральный директор Главного контрольно-испытательного центра питьевой воды, кандидат технических наук Юрий Гончар рассказал, почему нельзя использовать пластиковые бутылки для хранения воды повторно.

Со временем концентрация органических соединений в воде, которая хранится в такой ёмкости, увеличивается в геометрической прогрессии, отметил он в эфире радио Sputnik.

«Мы проводим исследования на содержание в бутилированной воде общего органического углерода — это совокупный показатель наличия органических соединений в воде, которая контактирует с пластиком, — через месяц, через полгода, через год и через 18 месяцев. И видим просто геометрическую прогрессию в увеличении содержания общего органического углерода. То есть каждый месяц контакта воды с пластиком приводит к существенному увеличению концентрации органических соединений, которые выделяются из пластика в воду. За 18 месяцев этот показатель перекрывает все предельно допустимые концентрации», — сказал он.

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