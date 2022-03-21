Психолог Маркиянова дала рекомендации по борьбе со стрессом

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Психолог, гештальт-терапевт Ольга Маркиянова дала рекомендации по борьбе со стрессом.
Психолог Маркиянова дала рекомендации по борьбе со стрессом
  • Gettyimages.ru
  • © Maskot

«Можно вести дневник в письменной форме. Пишите, за что вы можете быть благодарны, постарайтесь найти хорошее даже в самой сложной ситуации. Дневник поможет выплеснуть самые негативные эмоции и заострить внимание на позитивных», — заявила она в беседе с Общественной службой новостей.

По её словам, в трудной ситуации лучше не оставаться в одиночестве, поскольку сложные темы желательно проговаривать.

Ранее психолог и гештальт-терапевт Елена Друма в беседе с ФАН рассказала, как абстрагироваться от негатива в соцсетях.

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