Психолог Маркиянова дала рекомендации по борьбе со стрессом

Психолог, гештальт-терапевт Ольга Маркиянова дала рекомендации по борьбе со стрессом.

«Можно вести дневник в письменной форме. Пишите, за что вы можете быть благодарны, постарайтесь найти хорошее даже в самой сложной ситуации. Дневник поможет выплеснуть самые негативные эмоции и заострить внимание на позитивных», — заявила она в беседе с Общественной службой новостей.

По её словам, в трудной ситуации лучше не оставаться в одиночестве, поскольку сложные темы желательно проговаривать.

Ранее психолог и гештальт-терапевт Елена Друма в беседе с ФАН рассказала, как абстрагироваться от негатива в соцсетях.