В Новосибирской области рассказали о мерах поддержки рынка труда

Власти Новосибирской области рассказали о мерах поддержки рынка труда.

Как сообщает «Российская газета», вопросы занятости населения обсудили на оперативном совещании в региональном правительстве.

Пакет мер поддержки, принятый федеральным правительством, направлен в первую очередь на компании, планирующие быстро вернуться к обычному режиму работы. В частности, это субсидии на повышение квалификации работников, находящихся под риском увольнения, а также на создание новых рабочих мест или изменение условий труда.

В области планируют составить список компаний, которые воспользуются такой мерой, определить востребованные образовательные программы.

Региональные власти также уделяют особое внимание ситуации на предприятиях иностранных компаний и компаний с иностранным участием, на системообразующих предприятиях.

Также стало известно, что Удмуртии выделили более 280 млн рублей на поддержку рынка труда. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте правительства России, передаёт ИА «Удмуртия».

Средства направят на создание временных рабочих мест для тех, кто находится под риском увольнения, на организацию оплачиваемых общественных работ гражданам, зарегистрированным на бирже труда для поиска нового места работы, и на ряд других мер.

Ранее сообщалось, что в Москве открыли новый кадровый центр «Моя работа».