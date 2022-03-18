В Москве открыли новый кадровый центр «Моя работа»
- АГН «Москва»
- © Владимир Новиков, пресс-служба мэра и правительства столицы
Об этом сообщает «Российская газета».
Как уточнила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова, центр будет специализироваться на взаимодействии с работодателями.
«В первую очередь с компаниями, которые планируют высвобождение сотрудников, мы (не дожидаясь официальных заявлений, а уже на основе сообщений в СМИ) в проактивном порядке связываемся, выезжаем к ним и отрабатываем самый негативный возможный сценарий ещё на старте. Его вероятность не так высока, но мы в любом случае стараемся отработать самый худший вариант. В таком случае мы прорабатываем с коллегами программу прямого трансфера работников на предприятия, в которых существует потребность в кадрах», — сообщила Ракова.
По её словам, в столице много компаний, готовых набирать сотрудников.
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