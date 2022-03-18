В Москве открыли новый кадровый центр «Моя работа»

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Мэр Москвы Сергей Собянин открыл новый кадровый центр «Моя работа» для трудоустройства сотрудников иностранных компаний. Центр расположен на улице Куусинена.
В Москве открыли новый кадровый центр «Моя работа»
  • АГН «Москва»
  • © Владимир Новиков, пресс-служба мэра и правительства столицы

Об этом сообщает «Российская газета».

Как уточнила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова, центр будет специализироваться на взаимодействии с работодателями.

«В первую очередь с компаниями, которые планируют высвобождение сотрудников, мы (не дожидаясь официальных заявлений, а уже на основе сообщений в СМИ) в проактивном порядке связываемся, выезжаем к ним и отрабатываем самый негативный возможный сценарий ещё на старте. Его вероятность не так высока, но мы в любом случае стараемся отработать самый худший вариант. В таком случае мы прорабатываем с коллегами программу прямого трансфера работников на предприятия, в которых существует потребность в кадрах», — сообщила Ракова.

По её словам, в столице много компаний, готовых набирать сотрудников.

Ранее эксперт в области развития предприятий общественного питания Дмитрий Машин в беседе с Nation News высказался о перспективах рынка труда.

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