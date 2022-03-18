В Москве открыли новый кадровый центр «Моя работа»

Мэр Москвы Сергей Собянин открыл новый кадровый центр «Моя работа» для трудоустройства сотрудников иностранных компаний. Центр расположен на улице Куусинена.

Об этом сообщает «Российская газета».

Как уточнила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова, центр будет специализироваться на взаимодействии с работодателями.

«В первую очередь с компаниями, которые планируют высвобождение сотрудников, мы (не дожидаясь официальных заявлений, а уже на основе сообщений в СМИ) в проактивном порядке связываемся, выезжаем к ним и отрабатываем самый негативный возможный сценарий ещё на старте. Его вероятность не так высока, но мы в любом случае стараемся отработать самый худший вариант. В таком случае мы прорабатываем с коллегами программу прямого трансфера работников на предприятия, в которых существует потребность в кадрах», — сообщила Ракова.

По её словам, в столице много компаний, готовых набирать сотрудников.

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