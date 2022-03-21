Член ОП Данюк назвал своевременным шагом внесение в Госдуму проекта о выходе России из ВТО
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По его мнению, это своевременный шаг.
«Лично моя экспертная оценка заключается в том, что ВТО утратила былой авторитет ещё до всей ситуации с началом военной операции на Украине. И исходя из этого, мне кажется, в нынешних условиях, когда необходимо максимально защитить национальные отрасли экономики, когда откровенно вводятся антироссийские санкции, которые направлены на уничтожение некоторых отраслей нашей экономики, это правильная инициатива», — рассказал специалист.
Данюк подчеркнул, что поддерживает данный проект.
По его словам, в нынешних условиях нахождение России в ВТО нецелесообразно.
Ранее сообщалось, что депутаты от фракции «Справедливая Россия — За правду» и сенатор Ольга Епифанова внесли в Госдуму проект о денонсации Россией протокола о присоединении страны к Марракешскому соглашению об учреждении Всемирной торговой организации.