Член ОП Данюк назвал своевременным шагом внесение в Госдуму проекта о выходе России из ВТО

Заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, член Общественной палаты России Никита Данюк в беседе с RT прокомментировал внесение в Госдуму проекта о денонсации Россией протокола о присоединении страны к Марракешскому соглашению об учреждении Всемирной торговой организации (ВТО).

По его мнению, это своевременный шаг.

«Лично моя экспертная оценка заключается в том, что ВТО утратила былой авторитет ещё до всей ситуации с началом военной операции на Украине. И исходя из этого, мне кажется, в нынешних условиях, когда необходимо максимально защитить национальные отрасли экономики, когда откровенно вводятся антироссийские санкции, которые направлены на уничтожение некоторых отраслей нашей экономики, это правильная инициатива», — рассказал специалист.

Данюк подчеркнул, что поддерживает данный проект.

По его словам, в нынешних условиях нахождение России в ВТО нецелесообразно.

Ранее сообщалось, что депутаты от фракции «Справедливая Россия — За правду» и сенатор Ольга Епифанова внесли в Госдуму проект о денонсации Россией протокола о присоединении страны к Марракешскому соглашению об учреждении Всемирной торговой организации.