В Госдуму внесён проект о выходе России из ВТО

Депутаты от фракции «Справедливая Россия — За правду» и сенатор Ольга Епифанова внесли в Госдуму проект о денонсации Россией протокола о присоединении страны к Марракешскому соглашению об учреждении Всемирной торговой организации.

«Настоящим проектом федерального закона предлагается денонсировать протокол о

присоединении Российской Федерации к Марракешскому соглашению об

учреждении Всемирной торговой организации от 15 апреля 1994 года,

подписанный в городе Женеве 16 декабря 2011 года», — говорится в материалах, внесённых в Госдуму.

Отмечается, что данная мера предлагается в целях защиты национальных интересов России и необходимости проведения протекционистской политики.

Также мера рассматривается как ответ на санкционное давление.

Ранее директор департамента экономического сотрудничества российского МИД Дмитрий Биричевский заявил, что Россия готова оспаривать в ВТО принятые в нарушение правил и норм торговые ограничения.