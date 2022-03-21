В Госдуму внесён проект о выходе России из ВТО

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Депутаты от фракции «Справедливая Россия — За правду» и сенатор Ольга Епифанова внесли в Госдуму проект о денонсации Россией протокола о присоединении страны к Марракешскому соглашению об учреждении Всемирной торговой организации.
В Госдуму внесён проект о выходе России из ВТО
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  • © Robert Hradil

«Настоящим проектом федерального закона предлагается денонсировать протокол о
присоединении Российской Федерации к Марракешскому соглашению об
учреждении Всемирной торговой организации от 15 апреля 1994 года,
подписанный в городе Женеве 16 декабря 2011 года», — говорится в материалах, внесённых в Госдуму.

Отмечается, что данная мера предлагается в целях защиты национальных интересов России и необходимости проведения протекционистской политики.

Также мера рассматривается как ответ на санкционное давление.

Ранее директор департамента экономического сотрудничества российского МИД Дмитрий Биричевский заявил, что Россия готова оспаривать в ВТО принятые в нарушение правил и норм торговые ограничения.

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