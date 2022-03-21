Депутат Гутенёв прокомментировал внесение в Госдуму проекта о выходе России из ВТО

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Анастасия Румянцева
Председатель комитета Госдумы по промышленности и торговле Владимир Гутенёв прокомментировал в беседе с RT внесение в Госдуму проекта о денонсации Россией протокола о присоединении страны к Марракешскому соглашению об учреждении Всемирной торговой организации (ВТО).
Депутат Гутенёв прокомментировал внесение в Госдуму проекта о выходе России из ВТО
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«Речь идёт даже не столько об инициативах конкретных депутатов, а о том, что все наши надежды на Всемирную торговую организацию показали, что организация не обладает собственной политической волей. Видим там двойные стандарты, предвзятый подход», — отметил депутат.

По его словам, проведённая экспертная работа говорит о том, что в данный момент присутствие в ВТО России ничего не даёт.

«Исходя из прагматизма, нам как минимум следовало в связи с неработой механизма по отношению к России приостановить наше членство в этой организации», — добавил парламентарий.

При этом, по словам собеседника RT, чтобы осуществлять более действенный протекционизм, России не обязательно выходить из Марракешского соглашения.

«Необходимо усиливать помощь малому и среднему бизнесу, снижать административную нагрузку, давать больше свободы предпринимательству для нахождения новых логистических путей поставок и надёжных поставщиков», — заключил Гутенёв.

Ранее сообщалось, что депутаты от фракции «Справедливая Россия — За правду» и сенатор Ольга Епифанова внесли в Госдуму проект о денонсации Россией протокола о присоединении страны к Марракешскому соглашению об учреждении Всемирной торговой организации.

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