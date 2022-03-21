Автоэксперт Шапарин напомнил о правилах езды на электросамокатах

Короткая ссылка
Глава Национального автомобильного союза Антон Шапарин напомнил о правилах езды на электросамокатах.
Автоэксперт Шапарин напомнил о правилах езды на электросамокатах
  • Gettyimages.ru
  • © Westend61

«Наша позиция проста: если человек едет по проезжей части на любом виде транспорта, будь то самокат или электросамокат, который может быть мощнее мопеда, водитель должен знать ПДД, он должен был получить права категории М как минимум», — заявил он в беседе с «Радио 1».

По его словам, если это электросамокат со скоростью 5—10 км/ч, то его место в пешеходных зонах.

Как добавил Шапарин, электросамокаты заняли определённую нишу на российском рынке, они популярны и востребованны.

Ранее руководитель проектов шеринга Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы Магомед Колгаев рассказал о развитии парка прокатных электросамокатов в столице.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить