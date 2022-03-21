Автоэксперт Шапарин напомнил о правилах езды на электросамокатах

Глава Национального автомобильного союза Антон Шапарин напомнил о правилах езды на электросамокатах.

«Наша позиция проста: если человек едет по проезжей части на любом виде транспорта, будь то самокат или электросамокат, который может быть мощнее мопеда, водитель должен знать ПДД, он должен был получить права категории М как минимум», — заявил он в беседе с «Радио 1».

По его словам, если это электросамокат со скоростью 5—10 км/ч, то его место в пешеходных зонах.

Как добавил Шапарин, электросамокаты заняли определённую нишу на российском рынке, они популярны и востребованны.

Ранее руководитель проектов шеринга Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы Магомед Колгаев рассказал о развитии парка прокатных электросамокатов в столице.