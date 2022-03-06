В Москве рассказали о развитии парка прокатных электросамокатов

Руководитель проектов шеринга Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы Магомед Колгаев рассказал о развитии парка прокатных электросамокатов в столице.

«Более 70% всех поездок на кикшеринге проходят как дополнение к системе общественного транспорта. На них добираются до соседнего района, работы или учёбы, мало кто берёт самокаты для того, чтобы просто прокатиться», — цитирует Колгаева «Российская газета».

По его словам, в 2021 году было совершено более 8,5 млн поездок на прокатных электросамокатах, что в четыре раза больше по сравнению с 2020-м.

«Это говорит о большом интересе к услуге со стороны пользователей. Поэтому в этом году увеличиваем и количество самокатов с 25 тыс. до 40 тыс.», — отметил Колгаев.

В октябре 2021 года сообщалось, что в России предложили создать ПДД для электросамокатов.